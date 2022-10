Pallone d’Oro | la classifica completa | come si sono piazzati i giocatori di Serie A

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Francia ha riportato a casa il, finito meritamente e indiscutibilmente nelle mani di Karim Benzema, l’uomo più decisivo e letale dell’ultima annata calcistica. L’Italia invece piange: dopo il terzo posto di Jorginho nel 2021, quest’anno nessun calciatore azzurro è presente nelladel premio assegnato da France Football. E pure laA nel suo complesso non se la passa bene: per trovare un calciatore del campionato italiano bisogna arrivare al 14esimo posto, in totale ce neappena tre. Il meglio piazzato è Rafael Leao, il crack del Milan vincitore dell’ultimo scudetto: è appunto 14esimo, a pari merito con Fabinho. In 17esima posizione, ex aequo con Casemiro e Luis Diaz, si trova invece Dusan Vlahovic: il bianconero, nonostante le difficoltà a entrare nel vivo ...