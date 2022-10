Napoli | Sacchi | «Un calcio verticale che ricorda il Liverpool di Klopp»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le parole disul: «Spalletti sta facendo qualcosa di veramente notevole. Di moderno, direi. Anzi: qualcosa di europeo» Arrigointervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’ottimo momento di forma del, paragonando lo stile di gioco della squadra di Spalletti a quello deldi Jurgen. Di seguito le sue parole. «In unitaliano, che fa del tatticismo e della furbizia le armi principali, ricercare lo spettacolo come ilè un punto di merito. Poche squadre in Europa stanno in campo e si muovono come quella di Spalletti. Davvero bravi: giocatori, e allenatore. Spalletti sta facendo qualcosa di veramente notevole. Di moderno, direi. Anzi: qualcosa di europeo. A tratti, per il modo di ...

Arrigoha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla deldi Spalletti e di come gioca. Queste le parti salienti dell'intervista che è possibile leggere integralmente sul ...Inter - Salernitana 2 - 0(Var: Marini) 6,5 'Non è una gara facile, ma se la cava bene. Gli ...- Bologna 3 - 2 Cosso (Var: Valeri) 6 'Non sono d'accordo con le critiche, per me non ha ...Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - "In un calcio italiano, che fa del tatticismo e della furbizia le armi principali, ricercare lo spettacolo come il Napoli è un punto di merito. Poche squadre in ...Per Sacchi il Napoli ricorda il Liverpool di Klopp: esprime spettacolo ma c'è un rischio in cui si può incorrere.