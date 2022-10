(Di martedì 18 ottobre 2022) All’impianto sportivo San Rocco, nel quartiere napoletano di Miano, si sta giocando un incontro di. Al termine dellascoppia una lite per futili motivi. Un ragazzo di vent’anni colpisce più volte con un coltello due componenti della squadraa. Uno dei due è rimasto ferito gravemente e ora è in prognosi riservata. Il ventenne autore dell’mento, ora in arresto, è Gennaro Musella,di Maria Licciardi, storico capo dell’omonimo clan che, insieme alle famiglie dei Contini e dei Mallardo, ha costituito il vertice del cartello camorristico Alleanza di Secondigliano. All’aggressione ha preso parte anche il padre, Giuseppe Musella, fermato immediatamentela violenza. A carico di Gennaro Musella la squadra mobile e l’ufficio prevenzione generale e ...

Il Fatto Quotidiano

... su richiesta della Procura della Repubblica di, a carico di Gennaro Musella, 21 anni, ... L'indagato èdi Maria Licciardi, storico e carismatico capo dell'omonimo clan, costituente, .... Ildel famoso cestista argentino "Manu" Ginobili con nobili trascorsi in Europa, Italia e NBA, giocherà ain C GOLD di basket maschile. Il play Franco Ginobili del 1999 e di 185 ... Napoli, nipote di un boss accoltella due avversari dopo una partita di calcio: arrestato Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile ...La Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di Mario Riccio, Francesco Paolo Russo cl.90, Fran ...