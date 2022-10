Nainggolan | arrivano le scuse | “Ho completamente sbagliato”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Radja, attualmente all’Anversa, è stato sorpreso a fumare una sigaretta elettronica durante il sopralluogo sul terreno di gioco dello stadio dello Standard Liegi. Attraverso il proprio profilo Instagram sono arrivate ledel centrocampista belga, messo temporaneamente fuori rosa dal proprio club: “Voglio solo dirvi che mi dispiace per quello che ho fatto. Lo dichiaro io stesso. Ho. Ma in quel momento non ci ho proprio pensato… Il club ha preso una decisione che posso solo accettare anche se potrei trovarla un po’ dura. In qualche modo cercherò di dare il mio contributo per questa maglia”. SportFace.