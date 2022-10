(Di martedì 18 ottobre 2022) Secondo Copernicus l'inverno non sarà. Andrea Paltrinieri (Unicatt) a Huffpost: "Se si arriva con un livello basso di stoccaggi ae ci sono tre settimane fredde, ci potrebbero essere problemi di consegna di gas". I picchi metterebbero a dura prova l'approvvigionamento delle abitazioni e delle imprese

L'HuffPost

Venti deboli di direzione. Mari poco mossi o quasi calmi. Previsioniper domani, 18 ottobre Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.Venti assenti o deboli di direzione. Giovedì 20 e venerdì 21 Ottobre Inizialmente giovedì ...Green http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi - e - ricerche/analisi -- ... La variabile meteo sul gas. Le prime stime di un clima mite e l'incubo di un marzo freddo Previsioni meteo Belluno, martedì, 18 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C ...In Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con foschie dense e possibili banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata ...