Di Lorenzo | “Oramai sono napoletano Di Kvaratskhelia mi sorprende una cosa”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Giovanni Dicapitano del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky al Galà del calcio Italiano. Il difensore del Napoli sulla stagione in corso ha detto: “Stiamo facendo cose davvero importanti, ma è appena iniziata, quindi c’è ancora molto da fare. Mancini? Per me è stato importantissimo, mi ha fatto esordire in Nazionale, abbiamo vinto un trofeo importantissimo e con lui ho un ottimo rapporto“. Dial Gran Galà del Calcio Sulla preparazione diverse in vista del Mondiale in Qatar ha aggiunto: “In fase di preparazione non è cambiato nulla rispetto alla scorsa stagione. Poi è normale che giocando ogni tre giorni cambiano le cose e non si può incrementare il lavoro di preparazione. Ma il mister e lo staff tecnico e atletico ci permettono sempre di scendere in campo nelle migliori condizioni“. Diparla da capitano ...