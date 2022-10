Dallo spazio la battaglia di Musk per avere i soldi e la pace

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Alla fine, Eloncontinuerà a finanziare attraverso SX il servizio di connessione Internet sul territorio ucraino mediante la sua costellazione Starlink. La notizia è stata diffusa sabato 15 ottobre, un solo giorno dopo aver detto che non poteva più farlo. “Al diavolo, anche se Starlink sta ancora perdendoe altre società stanno ottenendo miliardi di dollari dei contribuenti, continueremo a finanziare gratuitamente il governo ucraino”, ha twittato il magnate americano. Dal punto di vista strategico, Starlink ha aiutato le reti ucraine a ripartire subito dopo gli attacchi russi più pesanti che hanno danneggiato centri informatici, dorsali di collegamento, centrali e reti elettriche, e supporta ogni giorno comunicazioni militari in modo protetto e agile, ma ovviamente l’orientamento di parte della costellazione verso ...

