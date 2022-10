Uomini e Donne | Claudio Cassinelli | Mi piace Ida Platano | è una donna molto attenta

Giovani fra i 22 e i 33 anni, che si interrogano sulla loro vocazione nella Chiesa e si preparano a servire come sacerdoti glie lecon le stellette. Sono i dieci seminaristi del Seminario Maggiore 'San Giovanni XXIII' - Scuola Allievi Cappellani,alcuni con un passato militare, altri ne hanno respirato la vita in ...... ricordando la deportazione degli ebrei romani: 'Quella mattina, pochi minuti dopo le 5, la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista:e bambini ...È stata condotta una ricerca che riguardava i dati di quasi 25mila soggetti (11.267 uomini e 13.696 donne) di età compresa tra i 40 e i 79 anni (età media era di 59 anni per gli uomini e 58 anni per ...Il 16 ottobre 1943 è per Roma e per l’Italia una giornata tragica, buia e insanabile. Quella mattina, pochi minuti dopo le 5.00, la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia na ...