Serie A | l’impatto dei nuovi arrivi | la Juve prima per minutaggio

(Di domenica 16 ottobre 2022) Laè la squadra in cui ihanno giocato più minuti inA, alle sue spalle c’è il Napoli e la Lazio La Gazzetta dello Sport ha confrontato ildeitra le prime otto squadre diA. La squadra ad aver impiegato di più glidel calciomercato estivo è la, seguita da Napoli e Lazio. Ultima il Milan, dove inon hanno messo insieme 1000 minuti inA.ntus 2464Napoli 2347Lazio 2308Atalanta 2084Roma 1815Udinese 1685Inter 918Milan 882 L'articolo proviene da Calcio News 24.

