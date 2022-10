MotoGP 2022 | la classifica piloti aggiornata

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ladella. Al via una nuova stagione emozionante di Motomondiale, la prima dopo il ritiro di Valentino Rossi. Si comincia come sempre in Qatar, sul circuito di Losail, per poi spostarsi sulla nuova pista di Mandalika, in Indonesia. Una stagione da vivere fino alla fine, con il ritorno di un Marc Marquez che sembra finalmente sulla via del recupero, e molte Ducati in griglia. LA1. Bagnaia 233 2. Quartararo 219 3. Espargaro A. 206 4. Bastianini 191 5. Miller 179 6. B. Binder 160 7. Zarco 159 8. Rins 137 9. Martin 136 10. Oliveira 135 11. Vinales 122 12. Marini 111 13. M. Marquez 104 14. Bezzecchi 93 15. Mir 77 16. P. Espargaro 54 17. A. Marquez 50 18. Nakagami 46 19. Morbidelli 31 20. Di Giannantonio 23 21. Dovizioso 15 22. D. Binder ...