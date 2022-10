LIVE Napoli-Bologna 0-0 | traversa di Mario Rui! Politano spreca un gol fatto

4 -che già si rende pericoloso nella metà campo del Bologna anche se ancora non è arrivato al tiro. Calcio d'inizio per gli ospiti. Partiti! Iniziata- Bologna! 17:55 - Le squadre ...- Ilospita il Bologna al Maradona nella decima giornata di Serie A : gli azzurri di Luciano Spalletti devono battere i rossoblù di Thiago Motta per riprendersi la ...28' - Kvaratskhelia, altro giro altro dribbling. Va fino in fondo stavolta il georgiano, la difesa alla fine si rifugia in angolo. 27' - POLITANO! Altra grande occasione per il Napoli al limite dell'a ...28' - Kvaratskhelia, altro giro altro dribbling. Va fino in fondo stavolta il georgiano, la difesa alla fine si rifugia in angolo. 27' - POLITANO! Altra grande occasione per il Napoli al limite dell'a ...