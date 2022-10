MotoGP | Phillip Island intitola curva 4 a Jack Miller

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022)si prepara per gareggiare nel Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2022. Il padrone di casa potrà vantare da oggi unain proprio onore nel mitico impianto di, sede storica delle due ruote in Oceania. Gli organizzatori del tracciato hanno decido di ribattezzare l’Honda Hairpin in ‘Corner’. La quarta piega del tracciato avrà quindi un nome di un pilota sulla falsariga di quanto accaduto in passato per Mick Doohan, Wayne Gardner e Casey Stoner. Il compagno di squadra di Francesco Bagnaia ha commentato in merito alla stampa come riporta ‘Speedcafe.com’: È un onore immenso per me, non mi sono ancora reso conto dell’importanza di questo riconoscimento. Avere una parte di pista con il mio nome è qualcosa che non avrei mai ...