“Aperta un’indagine” | appello a Giulia Salemi | la vippona ha mentito

Leggi su direttanews

(Di sabato 15 ottobre 2022)disperato a, svelano la bugia di una gieffina: avrebbeprima di entrare in gara al GF Vip(Mediaset Infinity)Non è la prima volta che capita al GF Vip. Molti vipponi prima di entrare inventano una storia sulla loro situazione sentimentale e privata per far sì che questa non influenzi il percorso all’interno del gioco. Una strategia che permette di essere liberi di costruire false crush nella gara, utili per creare alleanze e clip per andare avanti e non essere buttati fuori già nelle prime puntate. Questa volta è stata chiamata a rapportoche quest’anno ha un ruolo fondamentale al GF Vip: gestire le richieste del pubblico e rappresentare i telespettatori in studio. Durante la diretta infatti si ...