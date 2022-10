Roma | attivisti per il clima bloccano via Foro italico | automobilisti inferociti – Video

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nuova dimostrazione su un’arteria stradale per glidi Ultima generazione. Un gruppo di persone ha bloccato questa mattina il traffico in via, a, per richiamare l’attenzione sulla crisitica. È intervenuta la polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non c'è verità senza libertà' con questo slogan questa sera, giovedì 13 ottobre, politici,, politici e associazioni si sono dati appuntamento davanti all'ambasciata russa aper dire no ...... qualcosa di realmente raro oggigiorno: " Erano meravigliosi amanti, meravigliosi vicini,,... Festa Del Cinema di2022: i 15 film (e serie tv) che aspettiamo di più Caffè amaro Nelle ...(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Nuova giornata campale per gli automobilisti a Roma. Gli attivisti del movimento ambientalista 'Ultima Generazione' hanno bloccato due delle arterie principali della Capitale, ...Ancora un blitz da parte degli attivisti per il clima a Roma. Come sempre le proteste hanno congestionato il traffico mattutina generando non pochi disagi per la viabilità ...