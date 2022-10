Oro e record per Ganna nei mondiali su pista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - Filippoha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali sudi ciclismo in Francia. L'azzurro, fresco detentore deldell'ora, ha stabilito anche il nuovomondiale in 3'59"636. Argento per l'altro italiano Jonathan Milan, secondo in una finale tutta tricolore.

