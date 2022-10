"Omicidio con il ketchup". Il gesto choc del killer di Chiara in carcere

Ha pubblicato un libro, Denise, per tetutte le mie forze edito da Piemme e appena uscito. ... le segnalazioni, le teorie che hanno tirato in ballo comunità rom, un presunto, una ...L'di Sergio Ramelli avvenne a Milano nel 1975 durante gli anni di piombo. Ramelli, studente ... equeste colpito più volte al capo; a seguito dei colpi perse i sensi e fu lasciato esangue ...Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’omicidio sarebbe avvenuto a causa di “asfissia da soffocamento diretto per azione combinata di imbavagliamento, incappucciamento e strangolamento con indume ...L'assassino di Chiara Gualzetti premeditò il delitto. La prova in un sms con le emoticon "donna, coltello, sangue" inviato a un'amica. Il gup: "Imputato lucido con personalità disturbata" ...