Ludo Coeck | un campione anche di sfortuna …

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una vita, una storia, una tragedia …ECCEZIONI E REGOLE“Tutti noi abbiamoe fortuna. L’uomo che insiste e che continua ad andare avanti nonostante la, è l’uomo che, quando arriva la buona fortuna, è pronto a riceverla”. (Robert Collier, saggista Usa 1885-1950). Fondamentalmente ci credo, nell’asserzione in sé. Come ogni cosa, però, sono le eccezioni, rare ma presenti, a definire la regola. Una delle eccezioni, nel mondo del calcio, è. Qualcuno lo potrebbe definire una meteora, visto il suo passaggio in Italia, alla stregua di un Luis Silvio o un Eneas, di un Neumann tanto quanto un Dieter Mirnegg o un Viorel Nastase, giocatori entrati nella leggenda per altri motivi, transitati in Italia in quegli inizi anni’80....

Non è una novità il derby nel derby tra belgi, visto che quasi 40 anni fa, nel 1983, si incrociarono in rossonerazzurro Eric Gerets e, due colonne dei Diavoli rossi che in quegli anni ...Quello di, arrivato in Italia, sempre all'Inter, nel 1983 come uno dei centrocampisti piu forti d'Europa " le cronache ricordano che fu preso per rimpiazzare Paulo Roberto Falcão, che ... Lo sfortunato Ludo Coeck: dai tanti infortuni alla morte a 30 anni per un incidente d'auto