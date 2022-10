Il Barcellona aveva messo i quarti di Champions a bilancio E ora? «E’ un disastro…»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Il Barça in Europa è un disastro“, scrive nel suo editoriale sul Mundo Deportivo Santi Nolla. E il 3-3 con l’Inter per ilè un disastro davvero, non è solo una nota figurativa. E’ un disastro economico. Il club infatti ha platealmente scomsui risultati sportivi per “sistemare” le storture future dei suoi conti. E ha, letteralmente, la previsione di una qualificazione aidi(e la vittoria della Liga). La squadra di Xavi invece è ad un passo dall’Europa League. Secondo quanto il Mundo Deportivo, il club catalano andrebbe a perdere 21 milioni di euro solo per la mancata qualificazione. Il debito complessivogià superato il miliardo di euro lordo negli scorsi mesi. Per passare il turno il...

IlNapolista

Intelligente come sempre Edin Dzeko, preziosissimo Barella: redivivo Gosens, il cui goal... Gli incroci tra lo slovacco ed il, però, potrebbero non essere terminati qui. Calciomercato ...Marciniakdiretto anche Inter - Shakhtar 5 - 0 in semifinale di Europa League, Slavia Praga - Inter 1 - 3 nel 2019 e Inter -1 - 1 nel 2018 sempre in Champions League. Il primo ... Il Barcellona aveva i quarti di Champions a bilancio. «E' un disastro...» Calciomercato, Inter avvisata: le ultime notizie che trapelano dalla Spagna lasciano con il fiato sospeso i nerazzurri."Siamo pronti per una partita all'altezza dell 'Inter ", aveva detto Simone Inzaghi alla vigilia di quella che si preannunciava come una sfida 'infuocata', in campo e sugli spalti. E così è stato. Nie ...