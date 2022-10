Turiste belghe uccise a Roma | pirata della strada positivo ad alcol e droga

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilche ha travolto e ucciso le dueè risultatoal test su. Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, venticinquenni professioniste nel settoreristorazione, erano arrivate in Italia per un viaggio di piacere e sabato sera ahanno perso la vita in un incidente sulla L'articolo proviene da Inews24.it.

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Si fermano per aiutare un automobilista e vengono falciate: morte duea Roma. ...Guidava sotto effetto di droga e alcol F. M., l'uomo di 53 anni, che nella tarda serata di sabato ha travolto e ucciso Jessy Dewildeman e Wibe Bijls , le duearrivate a Roma dal Belgio per trascorrere alcuni giorni di vacanza. L'investitore dal tardo pomeriggio di martedì è in stato di fermo ed è accusato di duplice omicidio stradale per quanto ...Un ragazzo di 19 anni ha assistito al tragico incidente costato la vita alle due ragazze. "Subito dopo l'impatto si è alzata una colonna nera ...Jessy e Wibe turiste morte a Roma, investitore positivo ad alcol e droga. L'uomo è in stato di fermo accusato di omicidio stradale plurimo ROMA 12 OTT. - È in stato di fermo l'uomo che la notte di sab ...