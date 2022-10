Ti sembra normale arriva su Rai 2 | il debutto di Pardo in Rai

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le abitudini più stravaganti degli italiani sono al centro di “Ti?”, il nuovo game show di Rai2 in onda dal 15 ottobre ogni sabato alle 14.00, condotto da Pierluigi, alla sua prima conduzione Rai e alla sua prima esperienza nell’inedita veste di conduttore non sportivo. Oggi conferenza stampa, a poche ore dal, con le prime parole di, che dopo tanti anni in Mediaset passa sulla Rai e commenta questa nuova avventura che sta per iniziare: “Sono una persona molto curiosa e molto entusiasta nella vita. Anche su cose banali e futili. In questo caso, c’è stato grandissimo entusiasmo da parte dell’azienda” ha detto il conduttore. E su Ti, ha aggiunto: ” Il format è interessante e ha molto successo nel mondo. La partecipazione ...