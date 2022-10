Spider-Man 4 | svelata la data di uscita?

I fan delle esclusive PlayStation potranno divertirsi anche con Marvel's, disponibile sia nell'edizione base che in versione Game of the Year , oltre che con l'amatissimo God of War . C'...Tutti i segnali indicano che questa storia spiegherà perché l'Universo Marvel di Sony non ha, con lo studios che sta potenzialmente legando questa storia al Multiverso mentre cercano di ...C'è una data di uscita, ancora tutta da confermare, per Spider-Man 4, il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker potrebbe essere più vicino del previsto. Nel giorno in cui Marvel Studios e Di ...Nuove foto dal set di Madame Web sono state diffuse online, questa volta mostrando Dakota Johnson con un look più simile al fumetto ...