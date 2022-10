(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter, ex calciatore del Milan ed exdel Napoli e delladal 2002 al 2007. Prima battuta sulla...

ItaSportPress

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "......ein Serie A è il pareggio per 0 - 0, finale di 12 incontri: il più recente però risale al 29 maggio 2005 quando sulle due panchine sedevano Carlo Mazzone per i rossoblù e Walter... Sampdoria, Novellino: “Svolta può arrivare ma avrei scelto allenatore italiano” A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli e della Sampdoria ...SAMPDORIA (4-4-2): Antonioli, Zenoni, Castellini, Pavan, Pisano, Diana, Volpi, Dalla Bona, Tonetto (24' st Palombo), Zauli (12' st Flachi), Bonazzoli (32' st Kutuzov) (1 Castellazzi, 3 Zamboni, 7 ...