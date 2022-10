Renault Kangoo - La E-Tech Electric sbarca in città

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Compagna di lavoro versatile, ma anche pratica Mpv per famiglie, la nuovasi mostra al Salone di Parigi in versione elettrica. Con un'autonomia dichiarata di 285 km nel ciclo Wltp e un vano di carico ampliabile da 850 a 2.500 litri, sarà ordinabile subito dopo il reveal parigino (17 ottobre) e in consegna all'inizio del 2023. Ricarica e prestazioni. LaE-si riconosce a prima vista per la griglia differente rispetto alle versioni termiche: più chiusa e caratterizzata da quattro feritoie con cornici cromate, nasconde dietro al logo la presa di ricarica della batteria da 45 kWh, composta da otto singoli moduli (ciascuno riparabile indipendentemente). Gli accumulatori sono garantiti otto anni o 160 mila km, durante i quali la Casa provvederà alla sostituzione qualora ...