Napoli | Raspadori | ' ' Il nostro percorso sta andando alla grande Su Osimhen e Simeone' '

(Di mercoledì 12 ottobre 2022): "? Ci stimiamo tanto" Giacomo, attaccante del, ha parlato in Press Conferencevigilia di-Ajax di Champions League. Queste le sue parole: "E' unaoccasione per noi, vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti per il ritorno di. -afferma- Essere in tanti porta ad alzare il livello di ognuno. La fiducia del mister è stata importante. Ilsta, dobbiamo alimentare la mentalità che si sta costruendo. Con grandi risultati di solito si tende ad abbassare la concentrazione. Vogliamo scendere in ...

... poi c'è un gruppetto a quota tre gol del quale fanno parte anche Giacomoe Piotr Zielinski, a ricordarci il fantastico inizio di Champions League da parte delsoprattutto ...Ultime notizie SSC- Il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti , presenta la sfida con l'Ajax ai microfoni di ... che soltanto la bravura die Simeone han fatto sì che non sentissimo ...Luciano Spalletti si è messo al centro del Napoli, un sistema Spalletticentrico, in cui il tecnico ha fatto capire il valore del gruppo, ...Agli azzurri basta un punto per la qualificazione aritmetica agli ottavi, ma il tecnico non fa calcoli: "In campo per vincere". Osimhen torna tra i convocati. Raspadori: "Felici per Victor, più siamo ...