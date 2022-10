(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Festa di fidanzamento e matrimonio simbolico per i due ragazzi innamorati che hanno potuto coronare il loro ...

LA NAZIONE

Festa di fidanzamento e matrimonio simbolico per i due ragazzi innamorati che hanno potuto coronare il loro ...Costantino è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di 'Trends&Celebrities', trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella,Mannucci e Virginia Tschang e ... Benedetta e Gianluca, la storia d'amore nata nel borgo paradisabile di Londa Gianluca Costantino, a "Trends&Celebrities", su Rtl 102.5 News, si è detto pronto a rientrare nella Casa del GF Vip: "Porterei un po' di positività" ...Il giovane attaccante, a segno la scorsa giornata contro il Cittadella, racconta i suoi primi mesi in rossoblù.