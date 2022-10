Atalanta-Sassuolo | la designazione arbitrale

... MARINI TORINO - JUVENTUS Sabato 15 ottobre ore 18 Arbitro: MARIANI Assistenti: BACCINI " COLAROSSI IV: GHERSINI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONESabato ...A Marcenario tocca, H. Verona - Milan a Massa. Napoli - Bologna affidata a Cosso , Colombo dirige Lazio - Udinese. Ecco nel dettaglio il quadro completo: EMPOLI " MONZA ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sabato sera (ore 20,45) c’è il birthday match, designato l’arbitro dell’incontro Sarà Matteo Marcenaro di Genova l’arbitro di Atalanta-Sassuolo, gara in programma sabato 15 ottobre (ore 20,45) per la ...