Napoli-Ajax | Formisano avvisa | «Attenzione ai biglietti falsi»

Leggi su napolipiu

(Di martedì 11 ottobre 2022)Alessandroi tifosi sul pericolo deimessi in circolazione per il match di Champions League. Ilsi appresta ad affrontare di nuovo l’nella quarta giornata del Gruppo A valida per la fase a gironi di Champions League. Roboante il successo degli azzurri di Luciano Spalletti nel match disputato martedì scorso ad Amsterdam, dove gli azzurri hanno demolito l’con un clamoroso 6-1.a punteggio pieno nel Girone A dunque, a quota 9 punti e seguito dal Liverpool a 6.fermo a 3, chiudono il raggruppamento i Rangers ancora a zero punti. Ai partenopei, contro gli olandesi, basta un pareggio per qualificarsi matematicamente agli ottavi di ...