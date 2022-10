Europa | ora è trattativa ad oltranza sul gas

L'HuffPost

- Oggi saranno i ministri dell'energia dei 27 Paesi dell'Unione a ritrovarsi, sempre a Praga, per mettere a punto le possibili risposte da dare ai cittadini ...Tuttaperò teme la recessione. I rendimenti dei titoli di Stato sono al rialzo, quello italiano resta sostanzialmente stabile al 4,73%: un livello alto, mapoco sopra il rendimento del ... L'Europa ora ripudia il mercato del gas di Amsterdam. Ma è stata lei stessa a imporlo alla Russia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - A meta' seduta prosegue in calo la giornata delle Borse europee, che si risollevano comunque dai minimi delle ore precedenti. Milano perde l'1,3%, Par ...(LaPresse) “La manifestazione del Movimento 5 Stelle sarà una manifestazione per la resa dell’Ucraina. Non parteciperemo e siamo pronti a una ...