Stop alla violenza sulle donne | a Firenze bar | ristoranti e locali notturni diventano “sentinelle”

(Di domenica 9 ottobre 2022) In Italia il 31,5% dellesubisce una o più aggressioni nel corso della propria vita. Per dire bastadi genere, ae provincia, bar,hanno deciso di mobilitarsi attraverso #sicurezzaVera, progetto ideato dal Gruppo Imprenditrici di Fipe (Federazione italiana Pubblici esercizi) Confcommercio, in sinergia con la Polizia di Stato. L’obiettivo, da raggiungere attraverso la formazione del personale e una app dedicata che consente di fare segnalazioni direttePolizia, è quello di creare una rete dei pubblici esercizi che attraverso questi strumenti contrasti il fenomeno e diffonda la cultura della legalità. Si tratta di un progetto che è stato lanciato in via sperimentale in 20 città italiane verso ...