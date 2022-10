I De Laurentiis primi a Napoli e a Bari | eppure Aurelio lo volevano in mezzo a un’autostrada

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dee Luigi. Presidenti di. Entrambiin classifica.Aurleio è stato contestato dalla parte becera del tifo. Oggi scrive così Antonio Giordano sul Corriere dello Sport.ha 73 anni e quando ne aveva 55, come gli piace ricordare ripetutamente con civetteria, «mentre ero a Los Angeles con Angelina Jolie», venne sedotto dall’operazione: «Io che di calcio non sapevo niente». Luigi ha 43 anni e rispetto al papà può dirsi precoce, perché a 38, uscendo dal proprio mondo di celluloide, s’è caricato ilsulle spalle ed ha deciso di tirarlo fuori dal sottobosco del calcio, pure per lui un “perfetto sconosciuto”. Ancora, i De ...

Prosegue la cavalcata del Bari di De in Serie B. I "galletti" hanno battuto fuori casa anche il Venezia, balzando così in solitaria in vetta alla classifica. Venezia - Bari 1 - 2 Succede tutto nel finale a Venezia, con il ...