F1 | perché è stato penalizzato Charles Leclerc | cosa è successo all’ultimo giro con Sergio Perez

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Epilogo amaro a Suzuka per la Ferrari, che non riesce ad interrompere la striscia vincente della Red Bull e a rimandare la festa mondiale di Max Verstappen. Il pilota olandese ha dominato il Gran Premio del Giappone 2022 sul bagnato, rifilando oltre 25? al primo inseguitore e aggiudicandosi il secondo titolo iridato consecutivo con quattro gare d’anticipo.ha tagliato il traguardo in seconda piazza, un risultato che avrebbe tenuto aritmeticamente in vita il Mondiale, ma pochi minuti dopo la bandiera a scacchi i commissari lo hanno declassato in terza posizione con una penalità di 5? per aver tagliato la chicane. Il 24enne nativo del Principato, in grande difficoltà nel finale del GP con il degrado delle gomme intermedie, si è difeso strenuamente dagli attacchi di...