Agenzia ANSA

A sostenerlo clamorosamente e' un rapporto medico seguito all'autopsia effettuata asul corpo della 22enne iraniana, arrestata dalla polizia morale perche' non indossava correttamente il velo e deceduta dopo tre giorni 8 ottobre 2022, 8.Amini morta per malattia, non per le percosse subite, e Nika Shakarami deceduta dopo essere caduta da un edificio, non per le ferite causate da un oggetto contundente. Sono queste ... Teheran: "Mahsa e' morta per malattia, non per le botte" - Mondo colpevole della morte di Mahsa Amini uccisa della polizia morale di Teheran, si è determinato un forte attrito nella piazza per aver tentato d’impedire d’intonazione Bella Ciao, oramai divenuto ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...