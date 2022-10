Straniero picchia e deruba un ragazzo | il giudice gli riduce la pena

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo esser stato condannato in primo grado a cinque anni per aver aggredito eto una Terni, un ventiquattrenne nordafricano si è visto ridurre lain appello ad un anno e sei mesi: avendo raccolto il cellulare della vittima da terra, per ilsi è trattato di furto e non di rapina

