Barcellona | un nuovo difensore per Xavi

Undici

Da quel momento in poi la frequenza si sta intensificando in maniera decisa, perché siamo tornati diin Spagna per fare tappa aa fine settembre e la Sbk ora fa il bis anche in ...Ilscenario sul serbo e l'argentinoSempre al centro dell'attenzione Dusan Vlahovic e Lautaro ...di Germania alla ricerca di un degno sostituto del totem Lewandowski (accasatosi al) al ... Promesse e rischi del nuovo Barcellona Parte in questo fine settimana il campionato di serie C Gold, anche quest’anno dedicato al caro Haitem Fathallah. La Gold & Gold Messina eso ...Nona giornata di Serie A, ma Inter, Milan e Juve si trovano già davanti al bivio stagionale. Si parte con i nerazzurri impegnati alle 15 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la squadra di Inzaghi non ...