(Di venerdì 7 ottobre 2022) Fino a oggi le hanno offerto soltanto ruoli transgender. L’ultimo, nel revival della serie Gossip Girl. Ma, nata in un corpo che non sentiva suo, ha giurato a sé stessa (e a noi) che non li accetterà più. Perché «voglio essere parte attiva del cambiamento»