(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il ministero degli Affari Esteri russo hato l’, Pierre Lévy, per protestare contro le forniture dia Kiev che Parigi si appresta ad aumentare. “La parte russa ha sottolineato i pericoli sottesi all’aumento di forniture die di materiale al regime ucraino, compresa l’intensificazione di programmi di addestramento dei militari ucraini”, è stato riferito dasottolineando che questo è in contrasto con le affermazioni francesi riguardo alla “volontà di avere una soluzione pacifica in”. L’è stato ricevuto dal vice ministro russo, Alexandre Grouchko. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RaiNews

