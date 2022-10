Thailandia | attacco in un asilo nido | più di 35 morti | 25 sono bambini

Dopo la strage, l'aggressore - un 34enne ex agente di polizia - è fuggito con un'auto. Poi ha ucciso la sua famiglia e si è tolto la ...'Profondo dolore dell'Italia per il terribilecondotto in un asilo nido in. Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime di quest'atto ignobile e la massima vicinanza alle loro ...Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha condannato l’attacco a un asilo di Na Klang, in Thailandia, che ha ucciso 35 persone, tra cui 24 bambini. «Il Segretario ...Una mattanza quella avvenuta poco dopo le 12 ora locale in una città in Thailandia. Sono più di 35"le vittime accertate di una sparatoria avvenuta in un asilo nido, più di 20"i bambini, tutti tra i du ...