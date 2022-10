Provocazione subdola al GF VIP 7 | “Sono una str**za” | costretta ad ammetterlo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Si agitano le acque all’interno del GF VIP 7: fioccano le provocazioni, ed una concorrente è sull’orlo dell’isteria. GF VIP 7 (fonte youtube)Mai edizione del GF VIP ha riservato agli spettatori altrettanti colpi di scena come quella attuale. Dopo un inizio scoppiettante, i concorrenti siarenati in dinamiche tossiche, come l’atteggiamento di dilagante bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, persino il Codacons ha avviato una procedura di indagine circa la condotta di cast e produzione del reality. Anche Antonella Fiordelisi, uno dei pochi concorrenti solidali con l’ex conduttore di “Bim bum bam” ha promesso rappresaglia nei confronti dei detrattori di Bellavia, e le sue provocazioni hanno portato l’attrice Gegia all’esasperazione. GF VIP 7 Antonella Fiordelisi massacra Gegia, arriva ...

