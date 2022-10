Auto d’epoca più costose nella storia | la classifica

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Life&People.it Un’rappresenta un sogno per tanti appassionati: infatti sulle quattro ruote è possibile emozionarsi e dar vita a dei momenti splendidi. Tutto è ancora più bello se abbiamo l’opportunità di guidare un’del passato. Andiamo a scoprire ladellepiùdella. Ferrari: un’da sogno Tra lepiùovviamente non possono mancare le Ferrari. La Casa di Maranello rappresenta un punto di riferimento in tutto il mondo. Tra le sue splendide creazioni troviamo anche alcune dellepiùal mondo. Tra questi esemplari troviamo la Ferrari 250 GTO del 1963: si tratta ...