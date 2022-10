In Corea del Sud c’è stato un incidente con un missile balistico (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È esploso a terra per sbaglio durante un'esercitazione militare congiunta con gli Stati Uniti, e ha creato un bel po' di panico Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È esploso a terra per sbaglio durante un'esercitazione militare congiunta con gli Stati Uniti, e ha creato un bel po' di panico

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato stamani un missile balistico non meglio identificato verso est. Il Giappone ha dichia… - repubblica : La Corea del Nord ha lanciato missile balistico verso il Giappone. Tokyo chiede ai residenti di ripararsi - SkyTG24 : Il lancio di un missile balistico a medio raggio da parte della Corea del Nord ha fatto scattare l'allarme in Giapp… - universo_astro : RT @dariodangelo91: USA E SEUL: 4 MISSILI IN RISPOSTA A KIM. UNO SI SCHIANTA PER ERRORE, CHIESTA RIUNIONE ONU 1/n La risposta allo scellera… - _kunfused_ : prova del fatto che qui in corea mangio poco e male: è la terza volta in sei mesi che mi ammalo... -