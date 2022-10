Twitter sospesa al rialzo in borsa, Musk pronto a comprare società (Di martedì 4 ottobre 2022) caption id="attachment 322250" align="alignleft" width="150" Elon Musk/captionGli scambi sulle azioni di Twitter sono stati sospeso al rialzo dopo che il titolo della piattaforma social ha guadagnato il 13% sulla notizia che Elon Musk è pronto a sborsare 43 miliardi di dollari per comprare la società. Stamani Musk ha scritto a Twitter proponendo di acquistare la società per 54,20 dollari per azione, la sua offerta originale, secondo quel che scrive Bloomberg.Alla campanella di apertura, le azioni erano a 42,90 dollari per balzare poi a 49,99, dopo la notizia. A inizio anno, poche settimane dopo aver concordato l'acquisto di Twitter a 54,20 dollari per azione, Musk ha ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 ottobre 2022) caption id="attachment 322250" align="alignleft" width="150" Elon/captionGli scambi sulle azioni disono stati sospeso aldopo che il titolo della piattaforma social ha guadagnato il 13% sulla notizia che Elona sre 43 miliardi di dollari perla. Stamaniha scritto aproponendo di acquistare laper 54,20 dollari per azione, la sua offerta originale, secondo quel che scrive Bloomberg.Alla campanella di apertura, le azioni erano a 42,90 dollari per balzare poi a 49,99, dopo la notizia. A inizio anno, poche settimane dopo aver concordato l'acquisto dia 54,20 dollari per azione,ha ...

GuglielminaS : RT @GerberArancio: “all'amore non servono parole ma cenni silenziosi e sguardi di zaffiro. Il bacio non ha nome… Il bacio è una rosa sos… - selishardliquor : RT @APOC4LYPSW: ramon con “che culo” dopo che maria fa “ramon tu non puoi essere perché hai la maglia sospesa” #Amici22 - roslovesharry : RT @APOC4LYPSW: ramon con “che culo” dopo che maria fa “ramon tu non puoi essere perché hai la maglia sospesa” #Amici22 - tisaninaaa : RT @APOC4LYPSW: ramon con “che culo” dopo che maria fa “ramon tu non puoi essere perché hai la maglia sospesa” #Amici22 - cosmic_anxiety_ : RT @APOC4LYPSW: ramon con “che culo” dopo che maria fa “ramon tu non puoi essere perché hai la maglia sospesa” #Amici22 -