Salsa ritirata dal mercato | Pericolo per la salute | fai molta attenzione

Leggi su ck12

(Di martedì 4 ottobre 2022) Nelle ultime ore, il Ministero dellaha ritirato unaper unper il consumatore. Controlla se l’hai in dispensa(Pixabay)Il Ministero dellasi occupa anche e soprattutto del controllo di ciò che è in commercio, per verificarne la sicurezza e la salubrità. Nonostante questi ritiri possano far preoccupare, infatti, in realtà sono un’ulteriore certezza di ciò che si acquista sia sano e sicuro. Eventuali errori sono però purtroppo comprensibili ed accadono e, in questo caso, il Ministero interviene nel ritiro del prodotto contaminato e nella diffusione dei dettagli. Nelle ultime ore, unaalimentare è stataa causa di unfisico per il consumatore. Ecco tutti i dettagli di questo ...