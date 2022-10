Parlamento Ue: approvata la legge sul caricabatterie universale (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Parlamento europeo, durante una riunione a Strasburgo, ha approvato la nuova legge sul caricatore unico per i dispositivi elettronici. Parlamento Ue: ecco la novità Stando alla direttiva, entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere venduti nell’Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. La nuova legge sul caricatore vale anche per i computer portatili? Dalla primavera del 2026, l’obbligo si estenderà anche ai computer portatili. Parlamento Ue: i dettagli sul voto Il testo legislativo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. Le parole del relatore della legge, Alex Agius Saliba Come affermato dal relatore della legge, Alex Agius Saliba (S&D), “il ... Leggi su zon (Di martedì 4 ottobre 2022) Ileuropeo, durante una riunione a Strasburgo, ha approvato la nuovasul caricatore unico per i dispositivi elettronici.Ue: ecco la novità Stando alla direttiva, entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere venduti nell’Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. La nuovasul caricatore vale anche per i computer portatili? Dalla primavera del 2026, l’obbligo si estenderà anche ai computer portatili.Ue: i dettagli sul voto Il testo legislativo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. Le parole del relatore della, Alex Agius Saliba Come affermato dal relatore della, Alex Agius Saliba (S&D), “il ...

