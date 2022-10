Bayern Monaco - Viktoria Plzen 5 - 0: gol e highlights (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Bayern Monaco batte il Viktoria Plzen 5 - 0 e resta a punteggio pieno al termine della terza giornata del girone che comprende anche Inter e ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilbatte il5 - 0 e resta a punteggio pieno al termine della terza giornata del girone che comprende anche Inter e ...

PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Juve: non c'è solo il Psg su Vlahovic: Dusan Vlahovic continua ad avere grande mercato: l'attaccante serbo della Juven… - ValeCesarini85 : ?? Il #Napoli entra nella storia, infliggendo la sconfitta più pesante all’Ajax in campo europeo (superato il 5-1 in… - GloriaSartorio : #BayernMonaco-#ViktoriaPlzen, le formazioni ufficiali - Adriano161093 : @filippo1176 Il Liverpoo è calato parecchio e non è più quello di un tempo. Quando batterete il Manchester City o i… - yashin_na : @Lycia_S A canale 5 hanno dovuto dire che Napoli, Bayern Monaco e Manchester City sono le 3 squadre più forti in Eu… -