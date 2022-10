Traffico Roma del 02-10-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 ottobre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi situazione tranquilla il momento sulle strade della capitale Tuttavia a seguito di un incidente avvenuto un paio d’ore fa via di Tor Tre Teste è chiusanel tratto compreso tra via Angelo viscogliosi e via delle Nespole In entrambe le direzioni intanto nel quartiere Ostiense Portuense è in svolgimento la corsa podistica cardio Race attenzione Dunque sulle strade dei due quartieri dove temporaneamente cambia la viabilità Per consentire lo svolgimento della gara altra manifestazione sportiva sulle strade del centro alle 10:30 per la bici in rosapartenza e arrivo al Foro Traiano il percorso lungo via dei Fori Imperiali via Petroselli Piazza Venezia Piazza del Popolo e ritorno al Foro Traiano chiusura alfino alle 14 Dalle 12:30 ...