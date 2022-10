«Ti devo sostituire?». Spalletti s’arrabbia con Kvaratskhelia e lui va a fare gol (Di domenica 2 ottobre 2022) «Ti devo sostituire?». La lite tra Spalletti e Kvaratskhelia è per Il Giornale il momento chiave di Napoli-Torino finita 3-1. Il minuto 36 è quello della svolta. «Ti devo sostituire?» gesticola dalla panchina Spalletti a Kvaratskhelia: il georgiano non ha toccato palla, sbranato da Djidji, zero spunti e zero inventiva. Trascorrono appena trenta secondi, riceve palla, galoppa per cinquanta metri, si lascia dietro Lukic e il mastino ivoriano e fa gol alla sua maniera. Terzo gol che corona una mezzora straordinaria, a senso unico, impreziosita dalla doppietta iniziale di Anguissa. Il segnale della resa granata è nella sceneggiata di Juric che costa al tecnico croato un’altra espulsione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) «Ti?». La lite traè per Il Giornale il momento chiave di Napoli-Torino finita 3-1. Il minuto 36 è quello della svolta. «Ti?» gesticola dalla panchina: il georgiano non ha toccato palla, sbranato da Djidji, zero spunti e zero inventiva. Trascorrono appena trenta secondi, riceve palla, galoppa per cinquanta metri, si lascia dietro Lukic e il mastino ivoriano e fa gol alla sua maniera. Terzo gol che corona una mezzora straordinaria, a senso unico, impreziosita dalla doppietta iniziale di Anguissa. Il segnale della resa granata è nella sceneggiata di Juric che costa al tecnico croato un’altra espulsione. L'articolo ilNapolista.

