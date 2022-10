Occhetto ha ragione | ' Il Pd non sa più quale sia la sua identità'

(Di domenica 2 ottobre 2022) Il Pd prima di pensare a cambiare nome "dovrebbe capire cosa vuole fare, chi intende rappresentare. Qual è la sua? Non lo sa più". Lo dice in un'intervista a La Repubblica l'ex segretario del ...

paolobonotorino : @la_kuzzo Parola di Occhetto ' il PD è antipatico' ..fattene una ragione . - rombi_ti : @Robbinnudd @MicheleBonates3 Non aveva più ragione di esistere dalla cazzata fatta a suo tempo da Occhetto - PS49635230 : @stebaraz Ha ragione, mi sento male...ricordo bene quando Berlusconi andò al potere la prima volta...e gli italiani… -

Letta "credo che non abbia più colpe di tanti altri" osserva, il campo largo "è fallito dentro il Pd, perché una parte era a favore di Calenda e un'altra guardava al M5s". Si è parlato di ...E alla domanda di Repubblica se oggi il Pd sia antipatico,risponde: 'Non c'è dubbio. È saltato l'equilibrio trae sentimento; ladella responsabilità e il sentimento verso ...Il Pd prima di pensare a cambiare nome «dovrebbe capire cosa vuole fare, chi intende rappresentare. Qual è la sua identità Non lo sa più». Lo dice in un’intervista a La Repubblica l’ex segretario del ...Articolo Uno apre alla costituente del Pd, ma avvisano: "I gazebo non bastano". E chiedono un campo largo col M5s. Occhetto: "Prima del nome serve un'identità" ...