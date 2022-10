Chi è Davide Devenuto il fidanzato di Serena Rossi: “Non ci serve il matrimonio” (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono trascorsi 11 anni dal primo incontro tra Davide Devenuto e Serena Rossi e ben due anni da quando l’attore ha fatto alla sua compagna una romantica proposta di matrimonio a Domenica In. Ma, cosa è successo poi? Per quale motivo i due celebri attori hanno scelto di annullare il matrimonio? Se molti hanno pensato che la causa fosse legata all’emergenza covid ecco che in realtà non è così. Infatti stando a quanto dichiarato da Devenuto nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Intimità la causa sarebbe legata alla sua età. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa”, sono state le parole espresse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono trascorsi 11 anni dal primo incontro trae ben due anni da quando l’attore ha fatto alla sua compagna una romantica proposta dia Domenica In. Ma, cosa è successo poi? Per quale motivo i due celebri attori hanno scelto di annullare il? Se molti hanno pensato che la causa fosse legata all’emergenza covid ecco che in realtà non è così. Infatti stando a quanto dichiarato danel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Intimità la causa sarebbe legata alla sua età. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa”, sono state le parole espresse ...

elenabonetti : Io e Davide abbiamo votato. Con gratitudine verso chi ha lottato perché vivessimo tutte e tutti in democrazia, quel… - nstsfmn : RT @inrosacipria: Io lo so che arriverà il giorno in cui Davide pubblicherà un video in cui dirà “guardate chi c’è” inquadrando prima Dami… - massifiero : @BDoltri almeno sai chi ringraziare per la tua Davide io non ho ancora capito a chi devo il carattere di Merda che… - s_aneres : In mezzo a tutto questo casino vedo in questi giorni le storie di Davide Silvestri pronto a tornare sul set per un… - ____JB007____ : @FrancescaCphoto @m_e_g_mayer @Davide_m9 Da chi? -