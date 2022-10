Migranti | fermati 6 presunti scafisti Uno è minorenne

(Di sabato 1 ottobre 2022) Continua l’attività della Polizia di Stato in occasione dell’arrivo nel porto di Taranto delle navi ONG con a bordosoccorsi nel mar Mediterraneo, come nella giornata di ieri con l’arrivo della nave “Geo Barents”. Alla predisposizione degli adeguati servizi di ordine pubblico e di identificazione dei, si affianca la meticolosa attività di polizia giudiziaria da parte della Squadra Mobile con l’individuazione dei. I poliziotti, con il consolidato modus operandi, fatto di paziente ascolto deiarrivati nel porto jonico, e dell’attenta analisi di filmati e delle foto che hanno immortalato le fasi delle operazioni di salvataggio, sono riusciti a raccogliere importanti elementi idonei ad individuare chi era al timone delle barche partite dalle coste ...

Trmtv : Migranti: fermati a Taranto sei presunti scafisti - Lo_re_da : @LegaSalvini Sì sì, li ha fermati tutti i migranti. - iMagazineTwit : Fermati a Sant'Andrea due bulgari che trasportavano sette cittadini iracheni privi di documenti su un furgone con t… - ilgoriziano : Furgoncino con sette migranti stipati, fermati due passeur a #Gorizia. #ilgoriziano ?? ISCRIVITI anche al nostro ca… - FGuardiella : Trasportavano 24 migranti, fermati due passeur -

A smascherare il cittadino serbo è stato il video girato con il cellulare da uno dei, che era riuscito a filmare il tragitto di arrivo in Italia senza essere scoperto. Il connazionale, ......gli sbarchi " a eccezione di qualche episodio a favore di telecamere " non li ha mai, anche ... essendo arrivati sulle nostre coste più di 15mila. Un numero che ha seguito la tendenza ...A nove anni dalla tragedia del 3 ottobre 2013, in cui hanno trovato la morte 368 persone al largo dell’isola di Lampedusa, Rimini si ferma per ricordare quei tragici fatti. Domenica 2 ottobre, alle 16 ...I presunti scafisti con l’accusa di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina tradotti in carcere ...