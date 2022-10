LIVE – Turris-Catanzaro 0-1 | Serie C 2022 2023 | girone C DIRETTA

(Di sabato 1 ottobre 2022) Alle 17:30 di sabato 1 ottobre lasfiderà ilin uno scontro di alta classifica delC diC. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 10 e 13 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (21? aut. Di Nunzio) 21? – Vantaggio. Incredibile autorete di Di Nunzio che, tentando di allontanare un pallone in spaccata, lo mette nella sua porta. 0-1. 13? – Vandeputte vicino al gol, ma il suo tiro è salvato da Perina. 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.

Calciodiretta24 : Turris - Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Giugliano - Turris: diretta live e risultato in tempo reale -

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: la Reggiana risale!score Nel girone B invece la ... Crotone Juve Stabia, Pescara Monterosi Tuscia, Picerno Monopoli, Taranto Foggia,Catanzaro, ...A disposizione: Reti: I convocati dellaPortieri: Donini, Fasolino, Perina. Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Manzi, Vitiello. Centrocampisti: Acquadro, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo,...Alle 17:30 di sabato 1 ottobre la Turris sfiderà il Catanzaro in uno scontro di alta classifica del girone C di Serie C.La partita Turris - Catanzaro di sabato 1 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C G ...